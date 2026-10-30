В Берлине укрепляют витрины люксовых бутиков в преддверии молодежных протестов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы бутиков на одной из главных торговых улиц Берлина Курфюрстендамм заколачивают витрины досками в преддверии субботней акции протеста Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), чтобы защитить магазины. Об этом пишет газета Tagesspiegel.





Некоторые магазины вывесили объявления о том, что закроются раньше обычного графика. Сегодня утром перед филиалом Huawei было вывешено объявление о закрытии в субботу в 13.00.





Молодежная инициатива Gen Z regelt призывает к протестам 30 октября, они могут пройти примерно в 30 немецких городах. Протестующие требуют принимать более активные меры по борьбе с изменением климата, а также меры против роста стоимости жизни. Кроме того, звучит требование отменить призыв на военную службу.





Ожидается, что в берлинских протестах примут участие тысячи человек. В Берлине 30 октября запланированы две демонстрации. В демонстрации у Бранденбургских ворот, начало которой запланировано на 14.00, ожидается участие около 10 тыс. человек. Еще одна акция запланирована в 17.30 на площади Розенталер Плац.





Полиция опасается конфликтов и беспорядков, так как день протеста инициативы Gen Z regelt совпадает со временем празднования Хэллоуина.-0-