В Берлине прошел митинг против политики НАТО

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине у Бранденбургских ворот активисты провели митинг, выступив против наращивания военных расходов Германии, политики НАТО и дальнейшей эскалации с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.



Участники акции требовали остановить украинский конфликт, а также выступили против курса властей Германии на перевооружение. Как заявил со сцены один из выступавших, немецкие рабочие "не заинтересованы в том, чтобы миллиарды направлялись на оружие, в то время как закрываются предприятия, сокращаются зарплаты и разрушается социальная система".



Еще одной темой митинга стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Участники акции подвергли сомнению версию властей, которые выступили с обвинениями в адрес России. По их словам, общественности не были предоставлены достаточные доказательства.



Помимо этого, во время митинга активисты выступили против размещения немецких войск и наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ.



Акция прошла на фоне резкого ухудшения германо-российских отношений. В ночь на 5 августа сотрудник аэропорта Лейпциг-Галле обнаружил дрон с детонатором и взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ доказательств угроз со стороны РФ и связал обвинения в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.-0-