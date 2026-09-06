6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине у Бранденбургских ворот активисты провели митинг, выступив против наращивания военных расходов Германии, политики НАТО и дальнейшей эскалации с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
Участники акции требовали остановить украинский конфликт, а также выступили против курса властей Германии на перевооружение. Как заявил со сцены один из выступавших, немецкие рабочие "не заинтересованы в том, чтобы миллиарды направлялись на оружие, в то время как закрываются предприятия, сокращаются зарплаты и разрушается социальная система".
Еще одной темой митинга стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Участники акции подвергли сомнению версию властей, которые выступили с обвинениями в адрес России. По их словам, общественности не были предоставлены достаточные доказательства.
Помимо этого, во время митинга активисты выступили против размещения немецких войск и наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ.
Акция прошла на фоне резкого ухудшения германо-российских отношений. В ночь на 5 августа сотрудник аэропорта Лейпциг-Галле обнаружил дрон с детонатором и взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия возложила ответственность на Россию. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ доказательств угроз со стороны РФ и связал обвинения в адрес Москвы в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в Германии.-0-
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06 сентября 2026, 22:56
В Берлине прошел митинг против политики НАТО
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