В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70%

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 сентября 2026
Минск-Уручье +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:50 Фильм Ватикана впервые в истории будет претендовать на "Оскар" В мире
13:49 После реконструкции открыто движение на участке трассы Р46 в Витебской области  Регионы
13:48 "Лето окончательно собирает чемоданы": на следующей неделе в Беларусь придут скандинавский холод и ливни Общество
13:44 Гастроэнтеролог рассказала о причинах хронической изжоги и почему опасно при этом пить соду Общество
13:35 Расширить присутствие бизнеса на биржевом рынке. БУТБ будет сотрудничать с Российским экспортным центром Экономика
13:31 Потеряли чувство меры в агрессивном раже. Военный аналитик раскрыл суть европейских политиков Общество
13:30 Почти 400 новых компаний из России аккредитовались на БУТБ в 2026 году Экономика
13:29 Коваленко: судебная экспертиза - одна из важных составляющих правового государства  Общество
13:24 Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября Экономика
13:24 Первые городские соревнования проходят на самом высоком открытом скалодроме Беларуси  Спорт
13:23 В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович Общество
13:17 Условия для формирования урожая кукурузы в этом году складывались удовлетворительно - Белгидромет  Общество
13:12 Беларусь успешно сформировала собственные научно-практические школы в области судебной экспертизы - Караник  Общество
13:08 В Польше обнаружены 26 незаконных мест захоронения токсичных отходов В мире
13:06 Волонтеры БРСМ по всему Минску узнали у белорусов, что для них значит День народного единства Регионы
13:02 Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности Политика
13:00 Подарок - в День народного единства. В Витебске многодетным семьям вручили "Бацькавы кашулі" Регионы
12:58 Праздничный пробег ко Дню народного единства собрал в Гродно более 500 участников  Регионы
12:57 Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений  Общество
12:56 Австралия ужесточает требования к студенческим и туристическим визам для ограничения миграции В мире
12:43 "Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу  Общество
12:39 Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания  Регионы
12:35 Расширение видов судебных экспертиз позволяет раскрывать резонансные преступления прошлых лет - Бычек Общество
12:21 Не просто идти в ногу со временем, а опережать. Мицкевич о развитии судебной экспертизы в Беларуси Общество
12:20 В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70% В мире
12:18 Как разные поколения воспринимают День народного единства, рассказал эксперт  Общество
12:13 Азиатский шершень становится проблемой для экономики и экологии Португалии Калейдоскоп
12:11 Летняя жара привела к дефициту картофеля в Европе - FT В мире
12:06 Более 2,5 тыс. студентов БГПУ написали Республиканский диктант ко Дню народного единства  Общество
12:06 Современное правосудие невозможно представить без объективной судебной экспертизы - Сивец Общество
Все новости
Все новости

В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70%

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
17 сентября 2026, 12:20

В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70%

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине численность домовых воробьев с 2021 года сократилась на 70%. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на Союз охраны природы и биоразнообразия Германии.

"Как будто воробьи растворились в воздухе", - заявили в Союзе. По мнению ученых, нехватка продовольствия должна была бы создать проблемы для других видов птиц, но даже отдаленно сопоставимого снижения численности среди них нет. Не объясняется масштаб исчезновения и недостатком мест для гнездования. Есть много подходящих мест, но они просто остаются пустыми, заявляют орнитологи. 

Берлин считается воробьиной столицей Германии. "В отличие от многих других городов, таких как Гамбург и Кельн, численность птиц здесь долгое время не снижалась", - заявляют ученые. По их словам, город "менее стерилен", чем многие другие немецкие мегаполисы. Зеленые насаждения косят сравнительно редко, а съедобные отходы можно найти во многих местах. То, что может раздражать людей, радует пернатых берлинцев.

Орнитологи предполагают, что могла произойти вспышка какого-то заболевания, которая уничтожила часть популяции. Например, птичья малярия, которую вызывают одноклеточные паразиты плазмодии. Переносчиками являются комары. "Патогены и переносчики - комары - чувствуют себя более комфортно при более высоких температурах и развиваются быстрее. Изменение климата способствует их возникновению", - объясняют биологи. 

Основания для такой гипотезы есть. В Лондоне исследование, представленное в журнале Open Science в 2019 году, показало связь между плазмодиевыми инфекциями и показателями выживаемости воробьев. Плазмодий обычно не убивает птиц напрямую, но он ослабляет их организм. Для Берлина подобного исследования пока нет. Поэтому птичья малярия остается лишь одной из возможных причин, а загадка резкого исчезновения воробьев пока не разгадана.-0-
Теги
Германия птицы
Новости рубрики В мире
Фильм Ватикана впервые в истории будет претендовать на "Оскар"
Фото Unsplash В Польше обнаружены 26 незаконных мест захоронения токсичных отходов
Фото Unsplash Австралия ужесточает требования к студенческим и туристическим визам для ограничения миграции
Фото из архива Летняя жара привела к дефициту картофеля в Европе - FT
Фото из архива На заправку бака - более 100 евро. Цена на дизельное топливо в Германии достигла исторического максимума
Фото bild.de Во Франкфурте-на-Майне произошло несколько взрывов, в том числе на популярной у туристов торговой улице
  • Главная
  • В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70%
    • Главное
    Лукашенко: День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость
    Символ сплоченности и исторической справедливости. День народного единства отмечают в Беларуси (Обновляется)
    Творческая встреча с известными ведущими: VIDEOBEL приглашает отметить свой день рождения всех желающих 
    Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
    Топ-новости
    Утверждено соглашение между Беларусью и Кыргызстаном о взаимном признании водительских удостоверений 
    Беларусь и Оман обсудили реализацию проектов в сферах промышленности и продовольственной безопасности
    Беларусь примет председательство в Межгосударственном совете по противодействию коррупции
    В Беларуси за годы независимости выстроена целостная система борьбы с коррупцией - Вольфович
    Посол КНР: единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов
    Пархомчик: когда мы едины - способны пройти все испытания 
    Определены победители национального конкурса "Предприниматель года" за 2025 год 
    После реконструкции открыто движение на участке трассы Р46 в Витебской области 
    Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах 17 сентября
    "Люди страдали ради того, чтобы называться белорусами". Жительница Березы об этноциде 
    "Сила в движении и единстве". Спортсмены присоединились к праздничному велопробегу 
    Символ исторической справедливости и преемственности поколений. В Гродно прошел митинг ко Дню народного единства 
    "Ваш родственник в беде". Какие легенды используют телефонные мошенники, рассказали в милиции
    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в "Новой Гуте"
    Утренний туман и комфортные +22°С днем. Синоптики рассказали о погоде 18 сентября 
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.