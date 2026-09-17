В Берлине исчезают воробьи. С 2021 года популяция сократилась на 70%

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине численность домовых воробьев с 2021 года сократилась на 70%. Об этом сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на Союз охраны природы и биоразнообразия Германии.



"Как будто воробьи растворились в воздухе", - заявили в Союзе. По мнению ученых, нехватка продовольствия должна была бы создать проблемы для других видов птиц, но даже отдаленно сопоставимого снижения численности среди них нет. Не объясняется масштаб исчезновения и недостатком мест для гнездования. Есть много подходящих мест, но они просто остаются пустыми, заявляют орнитологи.



Берлин считается воробьиной столицей Германии. "В отличие от многих других городов, таких как Гамбург и Кельн, численность птиц здесь долгое время не снижалась", - заявляют ученые. По их словам, город "менее стерилен", чем многие другие немецкие мегаполисы. Зеленые насаждения косят сравнительно редко, а съедобные отходы можно найти во многих местах. То, что может раздражать людей, радует пернатых берлинцев.



Орнитологи предполагают, что могла произойти вспышка какого-то заболевания, которая уничтожила часть популяции. Например, птичья малярия, которую вызывают одноклеточные паразиты плазмодии. Переносчиками являются комары. "Патогены и переносчики - комары - чувствуют себя более комфортно при более высоких температурах и развиваются быстрее. Изменение климата способствует их возникновению", - объясняют биологи.



Основания для такой гипотезы есть. В Лондоне исследование, представленное в журнале Open Science в 2019 году, показало связь между плазмодиевыми инфекциями и показателями выживаемости воробьев. Плазмодий обычно не убивает птиц напрямую, но он ослабляет их организм. Для Берлина подобного исследования пока нет. Поэтому птичья малярия остается лишь одной из возможных причин, а загадка резкого исчезновения воробьев пока не разгадана.-0-