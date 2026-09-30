В Белостоке обнаружили подозрительный пакет возле поезда, полиция оцепила территорию 

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Белостоке сотрудники железнодорожной охраны обнаружили подозрительный пакет, который был прикреплен к вагону товарного поезда. Об этом пишут польские СМИ.



Сообщается, что пакет был прикреплен к одной из цистерн 32-вагонного грузового поезда с дизельным топливом. На место выехали полицейские контртеррористических подразделений. Полиция оцепила территорию, были перекрыты улицы.



С расположенной неподалеку автозаправочной станции была проведена эвакуация сотрудников. В некоторых районах Белостока наблюдались многочасовые перебои в движении транспорта в связи с операциями полиции.



В настоящее время операция по возможному обезвреживанию подозрительной находки завершилась. Полиция сообщила, что в обнаруженном пакете не было опасных материалов.-0-