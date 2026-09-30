30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польском Белостоке сотрудники железнодорожной охраны обнаружили подозрительный пакет, который был прикреплен к вагону товарного поезда. Об этом пишут польские СМИ.
Сообщается, что пакет был прикреплен к одной из цистерн 32-вагонного грузового поезда с дизельным топливом. На место выехали полицейские контртеррористических подразделений. Полиция оцепила территорию, были перекрыты улицы.
С расположенной неподалеку автозаправочной станции была проведена эвакуация сотрудников. В некоторых районах Белостока наблюдались многочасовые перебои в движении транспорта в связи с операциями полиции.
В настоящее время операция по возможному обезвреживанию подозрительной находки завершилась. Полиция сообщила, что в обнаруженном пакете не было опасных материалов.-0-
В мире
30 сентября 2026, 18:55
В Белостоке обнаружили подозрительный пакет возле поезда, полиция оцепила территорию
Фото Getty Images
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Лукашенко согласовал внесение в Палату представителей бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год
Торговля, техника, АПК. В каких направлениях Беларусь и Ленинградская область развивают сотрудничество
Главная тема - промышленное сотрудничество. Каранкевич встретился с руководителями делегаций регионов РФ
Экспорт и инвестиции: министр экономики рассказал, за счет чего Беларусь достигнет параметров прогноза-2027
Участников и лауреатов конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026" наградили в Минске
Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
Контрсанкционный барьер и контроль цифрового поля. Генпрокурор о мерах по защите экономических интересов
С нами интереснее