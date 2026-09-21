В Бельгии цена за литр дизельного топлива с 22 сентября повысится до 2,5 евро

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии с 22 сентября литр дизельного топлива на заправке будет стоить более 2,5 евро, сообщают бельгийские СМИ.



"Максимальные цены на дизельное топливо продолжают расти и достигнут исторического рекорда во вторник, 22 сентября. Таким образом, дизельное топливо B7 будет предлагаться по максимальной цене 2,501 евро за литр. Предыдущий рекорд в 2,489 евро был достигнут 9 апреля после войны на Ближнем Востоке", - говорится в материале.



Отмечается, что максимальная цена на дизельное топливо марки B7 увеличится на 3,3 цента за литр, а на дизельное топливо марки B10 - на 3,4 цента на литр. Подорожает не только дизель, но и мазут: стоимость литра мазута вырастет на 1,92 цента, достигнув максимума в 1,6217 евро для заказов менее 2 тыс. литров топлива. Максимальные цены на дизельное топливо для применения в сельском хозяйстве также растут.



Как ранее сказал ТАСС бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт, цены на дизельное топливо в странах Европы в обозримой перспективе могут продолжить устанавливать рекорды из-за сохраняющегося дефицита предложения и геополитических рисков.



На прошлой неделе европейские СМИ сообщили, что цены на дизель в ФРГ, Франции и Швейцарии обновили исторические рекорды. Так, в Германии средняя по стране цена за литр дизельного топлива составила 2,47 евро, во Франции - 2,39 евро, в Швейцарии - 2,41 франка (2,55 евро).-0-