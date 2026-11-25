25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне, известной своей архитектурой и туризмом, тысячи людей не могут позволить себе крышу над головой. Бездомные ночуют у входов в банки, у дорогих бутиков, ставят самодельные кровати у отелей - всего в нескольких метрах от гостей, завтракающих за панорамными окнами. Об этом говорится в материале The Independent о жилищном кризисе в Испании.



"Другие жители города, как правило, проходят мимо людей, живущих на улице, избегая зрительного контакта. По словам многих бездомных, это заставляет их чувствовать себя невидимыми", - говорится в публикации, в которой также приводятся многочисленные снимки бездомных.



Жилищный кризис в Испании стал одним из ключевых факторов, приведших к назначению досрочных всеобщих выборов на 29 ноября 2026 года, и занимает центральное место в предвыборной повестке. В стране растет недовольство из-за стремительного увеличения арендной платы и неравенства, отмечает The Independent. В октябре десятки тысяч человек вышли на улицы Испании, требуя защиты арендаторов после того, как 87-летняя женщина Марикармен Абаскаль была выселена из дома, в котором прожила семь десятилетий.



Некоторые из тех, кто спит на картонных листах на улице, регулярно работают за маленькую зарплату, другие выполняют периодическую работу, получают небольшие пенсии или государственные пособия, но им не хватает денег на аренду жилья. Среди тех, кто живет на улицах Барселоны, есть мигранты.



67-летняя Пилар Монтерде Роза рассказала, что всю жизнь проработала на муниципальной скотобойне, но семь лет назад уволилась из-за болезни, продала свой дом и переехала в съемную квартиру. Когда деньги закончились, она оказалась на улице. "Я чувствую себя измотанной. Я больше не могу это терпеть", - говорит она.



Издание приводит данные, что стоимость аренды комнаты в городе начинается от 550 евро в месяц. Кроме того, арендодатели требуют двухмесячный залог.



В городских приютах для бездомных существуют списки ожидания, и чтобы попасть в них, требуется направление от социального работника и длительный процесс приема, на который многие люди не хотят идти. Усугубляющийся жилищный кризис вынудил некоторых из наиболее уязвимых жителей Барселоны остаться бездомными и оказаться на улице. По данным некоммерческой организации Arrels Foundation, оказывающей поддержку бездомным в городе, в декабре 2025 года на улицах Барселоны каждую ночь спали около 2 тыс. человек.-0-