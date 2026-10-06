В Барселоне очередной протест из-за жилищного кризиса перерос в беспорядки





По завершении митинга, организованного в каталонской столице вечером 5 октября, стражи порядка предупредили протестующих о необходимости разойтись, однако многие из них продолжили протест. Некоторые участники акции ближе к полуночи стали бросать стеклянные бутылки и другие предметы в сторону полицейских. Митингующие также поджигали мусорные контейнеры.





Правоохранители со своей стороны применили силу против нарушителей порядка. В результате были задержаны 13 человек, в том числе один несовершеннолетний. Травмы получили более двух десятков полицейских.





Последние две недели в разных городах Испании на фоне жилищного кризиса проходят акции протеста. Поводом для новой волны протестов стало произошедшее 23 сентября резонансное выселение 87-летней пенсионерки, проживавшей в своей квартире 71 год. Участники акций по всей стране требуют принятия эффективных мер для сдерживания жилищного кризиса. В начале октября на центральной площади Мадрида протестующие разбили более 500 палаток.





2 октября сообщалось, что парламент Испании не поддержал декреты правительства в сфере жилья, несмотря на проходящие в стране протесты. Ввиду отказа ряда партий поддержать декреты председатель правительства Испании Педро Санчес назначил досрочные всеобщие выборы на 29 ноября. Премьер при этом признал, что допустил ошибки и не выполнил предвыборные обещания.





Издание Politico со своей стороны отмечает, что решение Санчеса назначить выборы снижает шансы на принятие бюджета Евросоюза до конца года.





По словам источников, выборы будут "отвлекать внимание" и не станут "стимулом для поиска компромисса". Испания при этом может все еще находиться в процессе формирования правительства, когда лидеры ЕС будут проводить решающие переговоры об окончательном соглашении в декабре.-0-

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная манифестация из-за жилищного кризиса в испанской Барселоне завершилась беспорядками. Об этом сообщило издание El Pais.