18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш произошли столкновения между полицией и участниками массовой акции протеста, в которой приняли участие тысячи работников текстильной промышленности, требующих повышения минимальной заработной платы. Об этом передает Агентство Анадолу.



По сообщениям местных СМИ, около 20 тыс. работников текстильных фабрик провели демонстрацию в Дакке (столице Бангладеш) и прилегающих районах.



Протестующие перекрыли автомагистраль вблизи Дакки.



Полиция применила против участников акции слезоточивый газ и дубинки. В ответ демонстранты забрасывали правоохранителей камнями.



Из-за протестов в различных районах страны были закрыты более 25 фабрик.



Работники текстильной отрасли, проводящие акции протеста уже на протяжении некоторого времени, требуют повысить минимальную месячную зарплату с 12,5 тыс. така ($98) до 30 тыс. така ($243), ссылаясь на инфляцию и рост стоимости жизни.



В текстильной промышленности Бангладеш заняты около 4 млн человек, большинство из которых - женщины.-0-