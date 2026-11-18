18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангладеш произошли столкновения между полицией и участниками массовой акции протеста, в которой приняли участие тысячи работников текстильной промышленности, требующих повышения минимальной заработной платы. Об этом передает Агентство Анадолу.
По сообщениям местных СМИ, около 20 тыс. работников текстильных фабрик провели демонстрацию в Дакке (столице Бангладеш) и прилегающих районах.
Протестующие перекрыли автомагистраль вблизи Дакки.
Полиция применила против участников акции слезоточивый газ и дубинки. В ответ демонстранты забрасывали правоохранителей камнями.
Из-за протестов в различных районах страны были закрыты более 25 фабрик.
Работники текстильной отрасли, проводящие акции протеста уже на протяжении некоторого времени, требуют повысить минимальную месячную зарплату с 12,5 тыс. така ($98) до 30 тыс. така ($243), ссылаясь на инфляцию и рост стоимости жизни.
В текстильной промышленности Бангладеш заняты около 4 млн человек, большинство из которых - женщины.-0-
В мире
18 ноября 2026, 23:43
В Бангладеш полиция применила слезоточивый газ против участников массовой акции протеста
Фото Агентства Анадолу
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