В Бангладеш остановлена работа сотен швейных фабрик из-за акций протеста

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 260 швейных фабрик в столице Бангладеш остановили работу из-за массовых протестов работников легкой промышленности. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.





Рабочие швейных фабрик вышли на демонстрации, требуя повысить минимальную месячную зарплату до 30 тыс. така ($243), а также прекратить внесения сотрудников в черные списки и остановить увольнения.





"По меньшей мере 264 швейные фабрики в промышленной зоне Савар-Ашулия объявили нерабочие дни из-за протестов. Демонстрации спровоцировали столкновения с правоохранительными органами, вандализм и поджоги, в результате чего 10 человек получили ранения. В этот район были направлены дополнительные силы полиции для предотвращения дальнейших инцидентов", - говорится в материале.





В городе Газипур тысячи рабочих собрались рано утром, заблокировав шоссе Дакка-Тангайл и остановив движение. Позже полиция приступила к расчистке дороги, первоначально пытаясь убедить протестующих уйти. Однако ситуация переросла в беспорядки, когда часть рабочих забросала сотрудников правоохранительных органов кирпичами и камнями. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и звуковые гранаты.





Протесты также охватили несколько районов Бангладеш, включая Баройпару, Нишинтапур, Байпайл, Джирабо, Катгару, Гошбаг и Нарсингхпур. В ходе инцидентов протестующих задерживала полиция.-0-