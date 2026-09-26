В Бангкоке ввели режим бедствия из-за ливней и наводнения

С 24 сентября объем осадков в столице Таиланда достиг почти 300 мм. Основные каналы переполнились быстрее, чем город успевал откачивать воду. Вода затопила жилые дома и дороги. Сильнее всего пострадали районы вблизи каналов Латпхрао, Правет и Сэнсэп.
Районные администрации открыли пункты временного размещения. Они расположены в школах и административных зданиях, куда не добралась вода. Местные власти призвали жителей оставаться дома.
Таиланд регулярно сталкивается с наводнениями в сезон дождей. Ливни часто парализуют движение в столице, что создает серьезные проблемы для городской инфраструктуры.-0-