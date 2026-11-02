В Бангкоке пожар уничтожил около 80 жилых построек 

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в столице Таиланда Бангкоке уничтожил 79 домов в жилом квартале Пхаттхана Бон Кай, 124 семьи эвакуировали во временное убежище. Об этом сообщает газета Bangkok Post.



Возгорание началось около 00.51 по местному времени в двухэтажном деревянном доме. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседние здания.



Погибших, пострадавших и пропавших без вести нет.-0-