2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в столице Таиланда Бангкоке уничтожил 79 домов в жилом квартале Пхаттхана Бон Кай, 124 семьи эвакуировали во временное убежище. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Возгорание началось около 00.51 по местному времени в двухэтажном деревянном доме. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседние здания.
Погибших, пострадавших и пропавших без вести нет.-0-
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02 ноября 2026, 10:20
В Бангкоке пожар уничтожил около 80 жилых построек
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