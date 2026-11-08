В австрийской части Алльгойских Альп исчез последний ледник из-за экстремально жаркого лета 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийская часть Алльгойских Высоких Альп полностью лишилась своего последнего ледника Шварцмильцфернер. Как сообщили ученые Баварской академии наук, после экстремально жаркого летнего сезона объект официально потерял статус ледника. Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



По данным многолетних наблюдений, за прошедшие теплые месяцы толщина ледового поля уменьшилась более чем на 4 м, а его общий объем сократился примерно вдвое. По словам гляциолога Баварской академии наук Кристофа Майера, после грядущего лета объект, судя по всему, исчезнет полностью. Исследователи подчеркивают, что ключевым критерием статуса ледника является его движение - способность ледяной массы медленно сползать вниз по долине под собственным весом. К настоящему моменту Шварцмильцфернер, находящийся на высоте около 2 450 м, полностью остановился.



Специалисты отмечают, что этот случай отражает общую критическую тенденцию в регионе. В Альпах ежегодно исчезает по несколько малых ледников, и остановить этот процесс уже практически невозможно. Даже обильные зимние снегопады не компенсируют потери, поскольку средние летние температуры стали слишком высокими для сохранения ледяного покрова. Согласно прогнозам немецких гляциологов, при сохранении текущих темпов потепления вся территория Восточных Альп полностью освободится ото льда в период между 2060 и 2070 годами. Еще более стремительно деградация оледенения происходит на территории Баварии.



В общей сложности четыре оставшихся немецких ледника потеряли более четверти своей площади всего за два года. Объемы растаявшего льда оцениваются примерно в 1 млн кум. м. Это подтверждают совместные измерения Кристофа Майера и географа Вильфрида Хагга из Мюнхенского института прикладных наук.



По данным экологической исследовательской станции Шнеефернерхаус в районе вершины Цугшпитце, в ближайшее время значительные потери площадей продолжатся. Ученые прогнозируют, что до конца текущего десятилетия статус ледников могут потерять Блауайс и Вацманн в Берхтесгаденских Альпах, а также Северный Шнеефернер. Наиболее устойчивым в регионе эксперты называют ледник Хёллентальфернер, однако, по оценкам гляциологов, максимальный срок его существования составляет не более 10 лет. Соседний Южный Шнеефернер, как напоминает Bild, окончательно утратил статус ледника в 2022 году.-0-