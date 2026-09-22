В августе цены на дизельное топливо в Чехии выросли на 14,3% 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена дизельного топлива в Чехии в августе выросла на 14,3% по сравнению с июлем - это самый высокий показатель среди стран Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает чешское агентство CTK.



Средний рост цен на дизельное топливо в ЕС в августе составил 8,3%. Второе место по темпам подорожания заняла Болгария, где дизель стал дороже на 13,5%, третье - Люксембург с ростом на 12,3%. Бензин в Чехии в августе подорожал на 2,7%, тогда как в среднем по ЕС его цена выросла на 3,3%. В целом цены на дизельное топливо в августе повысились в 26 странах ЕС. Стоимость бензина выросла в 22 странах.



По данным CTK, рост цен на нефть наблюдается не только в Европе, но и в США. Среди факторов, влияющих на ситуацию на рынке, агентство называет перебои с поставками на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.



Отмечается, что прошлой неделе европейские нефтяные фьючерсы закрылись на рекордно высоком уровне, более чем вдвое увеличившись в цене с начала года.-0-