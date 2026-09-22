В Атлантическом океане перехватили яхту с двумя тоннами кокаина

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские наркополицейские задержали в Атлантике 14-метровую парусную яхту под польским флагом, на борту которой было обнаружено 2,1 тонны кокаина. По оценке властей, стоимость груза на европейском рынке могла составить около 164 млн евро, сообщает Bild.



Яхта вышла из испанского Росеса еще в июле и с тех пор находилась под скрытым наблюдением. Примерно в 650 км от побережья Испании силовики остановили судно и обнаружили 70 упаковок с наркотиком.



На борту задержали четырех предполагаемых контрабандистов - граждан Аргентины, Уругвая, Колумбии и Албании. Еще одного подозреваемого задержали в испанской Жироне. По данным испанской таможни, за перевозкой может стоять профессиональная группа, специализирующаяся на доставке наркотиков на парусных судах и работающая с преступными сетями в Восточной Европе и на Балканах.



Точный источник кокаина пока не установлен. По версии следствия, груз мог попасть на яхту в рамках известного маршрута через Атлантику: наркотики перегружают с судов из Южной Америки в открытом море, после чего везут в Европу.-0-