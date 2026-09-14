В Астане в октябре пройдет международный фестиваль AI-фильмов 

14 сентября, Минск /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Более восьми тысяч фильмов из 125 стран поступили на международный конкурс Astana AI Film Festival (AAIFF 2026), который пройдет в столице Казахстана с 1 по 3 октября. Организаторы рассказали об итогах приема заявок на международный конкурс AI-кино.



Прием заявок на конкурс завершился в начале сентября. Всего организаторы получили 8067 работ, авторами которых стали 4756 уникальных креаторов. Общий хронометраж представленных работ превысил 100 тыс. минут.



Всего конкурсная программа охватывает 19 жанров. В состав жюри вошли представители киноиндустрии, AI-сектора, технологий и инвестиционной сферы. Совокупный призовой фонд фестиваля составляет $2 млн.



Основную тему фестиваля The Future Worth Living In ("Будущее, в котором стоит жить") выбрали для 3138 фильмов. Еще 4929 работ поступили в открытую конкурсную программу без ограничений по тематике. Больше всего заявок пришло из США - 1395 работ. Казахстан представил 829 фильмов, Индия - 702, Китай - 550. В числе участников - как начинающие режиссеры и независимые команды, так и представители международной AI-креативной индустрии.



Организаторы отмечают, что участники использовали искусственный интеллект не только для создания визуального контента, но и экспериментировали с жанрами, драматургией и построением кинематографических миров. Самая продолжительная работа, представленная на конкурсе, длится 4 часа 3 минуты. В одной из работ автор объединил сразу пять самостоятельных вселенных.



"Еще несколько месяцев назад мы только запускали международный конкурс, а сегодня получили более 8 тыс. работ из 125 стран. Причем это уже не отдельные AI-эксперименты - мы видим полноценные фильмы, сложные истории, персонажей и целые вселенные. Такой масштаб показывает, насколько быстро развивается AI-кино. И сегодня именно в Астане мы собираем одно из самых больших международных сообществ авторов этого нового направления", - отметил сооснователь фестиваля и председатель совета AAIFF Алмаз Жали.



Финалисты впервые представят AI-фильмы зрителям на большом экране.



Помимо кинопоказов, программа Astana AI Film Festival включает деловые сессии, панельные дискуссии и мастер-классы для авторов и представителей индустрии. Церемония награждения и объявление победителей состоятся 3 октября.-0-