4 октября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Астане завершился крупнейший международный фестиваль фильмов, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ) - Astana AI Film Festival (AAIFF).
Всего на конкурс поступило более 8 тыс. заявок из 125 стран, в финальную программу вошли 25 работ. По итогам оценки международного жюри были определены победители в пяти специальных номинациях: за лучшего персонажа, лучшую историю, лучший визуальный язык, лучшую режиссуру и лучшую концепцию.
Награду за лучшего персонажа получила комедия "Это была просто шутка" казахстанца Мырзахана Жумахана. В других номинациях победу одержали авторы из Китая, Италии (в двух номинациях) и США.
Помимо конкурсной программы, на проходившем с 1 по 3 октября фестивале состоялись деловые встречи и панельные дискуссии с участием авторов и представителей креативных индустрий.-0-
В мире
04 октября 2026, 20:06
В Астане назвали победителей крупнейшего международного фестиваля ИИ-фильмов
Фото Казинформ
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