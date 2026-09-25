В Аргентине уровень бедности вырос до 32,3%

"Доля домохозяйств, находящихся за чертой бедности, достигла 24,4%. На них приходится 32,3% населения. В этой группе 5,6% домохозяйств находятся за чертой нищеты, в них проживает 7,5% населения", - говорится в докладе.
Институт статистики изучил ситуацию в 31 городской агломерации. Исследователи выяснили, что за чертой бедности в них живут 9,7 млн человек. В конце 2025 года эта цифра составляла 8,5 млн человек.
В сентябре 2025 года исследователи Католического университета Аргентины поставили под сомнение масштаб сокращения бедности, указав на изменение методологии сбора данных о доходах и использование для расчета базовой корзины формулы, основанной на структуре потребления 2004-2005 годов.-0-