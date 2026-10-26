27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате съезда в кювет микроавтобуса в районе Кумлуджа провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IHA.
По его данным, водитель автобуса, перевозившего группу альпинистов, по не установленным пока причинам потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с автотрассы и опрокинулось на бок. К месту аварии были направлены машины жандармерии, медиков и пожарных. Пострадавшие доставлены в больницы городов Кумлуджа и Финике.
Жандармерия проводит расследование обстоятельств ДТП.-0-
В мире
26 октября 2026, 23:54
В Анталье при съезде автобуса в кювет пострадали 15 человек
Фото iha.com.tr
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