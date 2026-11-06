В Амстердаме протестующие прорвались на стройплощадку дата-центра Microsoft





По данным организаторов из группы Geef Tegengas, на стройплощадку проникли около 500 человек, еще несколько сотен остались за ее пределами. Участники акции перелезали через ограждение с помощью лестниц. Некоторые забрались на строительные леса и кран, где вывесили баннер с надписью против дата-центров и искусственного интеллекта. На бетонных основаниях сооружений активисты оставляли надписи из баллончиков с краской.





Протестующие выступают против строительства трех крупных зданий дата-центра. По их мнению, проект отражает растущее влияние технологических компаний, а объект будет потреблять столько же электроэнергии, сколько все домохозяйства Амстердама.





Полиция применила против участников акции перцовый газ. Точное число задержанных пока не сообщается.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амстердаме несколько десятков участников акции протеста проникли на территорию, где компания Microsoft планирует построить дата-центр. Полиция вмешалась в происходящее и задержала нескольких человек. Об этом сообщает NL Times.