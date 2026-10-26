В американском Ньюпорте на заводе морепродуктов произошли взрыв и пожар

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Ньюпорте (штат Род-Айленд) на рыбоперерабатывающем заводе Pacific Seafood произошли взрыв и пожар с возможной утечкой аммиака, сообщает радиостанция KLCC.





Угроза утечки аммиака из двух резервуаров внутри здания, используемого для производства льда и заморозки морепродуктов, привела к объявлению эвакуации в районе. Жители укрылись в убежищах, многие предприятия и туристические достопримечательности закрылись.





В результате инцидента здание получило значительные повреждения. Его крыша частично обрушилась, а гофрированные металлические стены деформировались.





К ликвидации возгорания были привлечены 40 пожарных, а также специалисты по реагированию на опасные вещества. Начальник пожарной охраны заявил, что этот пожар был самым сильным в городе за последнее десятилетие.





Несмотря на отсутствие активной угрозы выброса аммиака и сокращение зоны эвакуации, в Ньюпорте по-прежнему наблюдается задымление. Городские власти рекомендовали жителям носить маски, чтобы снизить риск воздействия дыма.





Причина происшествия пока не установлена. Пострадавших нет, все сотрудники предприятия находятся в безопасности.-0-