В Алешках завершили разминирование маршрутов для гуманитарной миссии

"Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено. Колонна направится к центральной районной больнице", - написала омбудсмен в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что гуманитарную миссию в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении готовили с мая, тщательно продумывался каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя.

Для проведения гуманитарной миссии российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта. Режим тишины в Алешках вступил в силу с 4.00 по московскому времени 27 октября и будет действовать до 22.59 1 ноября.