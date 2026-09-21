В Алеппо на складе боеприпасов прогремели взрывы, есть погибшие и пострадавшие





"Поступила информация о жертвах и пострадавших. Однако бригады спасателей и кареты скорой помощи пока не могут приблизиться к месту происшествия, чтобы их забрать", - заявил начальник службы гражданской обороны Фейсал Мухаммед Али.





Министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в переходном правительстве арабской республики Раед ас-Салех уточнил, что пострадали по меньшей мере четыре человека. "Это только предварительные данные, детонация боеприпасов продолжается. Наши команды развернуты в районе Эль-Эйс к югу от города, где находится склад. Доступ к месту происшествия пока затруднен", - сказал министр.





Ас-Салех предупредил население о необходимости держаться подальше от опасной зоны. "Призываем граждан следовать нашим инструкциям, оставаться дома, не фотографировать и не приближаться к складу", - указал министр. Дороги в Эль-Эйс полностью перекрыты, территория оцеплена силами безопасности.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алеппо на севере Сирии произошли взрывы на складе боеприпасов, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya.