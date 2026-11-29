29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в столкновениях албанской полиции с антиправительственными демонстрантами в День независимости Албании составило 61. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АТА.



В числе обратившихся за медицинской помощью 25 полицейских, шесть журналистов и депутат парламента. Беспорядками в субботу закончилась акция протеста в центре Тираны, приуроченная ко Дню независимости Албании. Требующие отставки премьер-министра страны Эди Рамы демонстранты начали кидать в стражей порядка камни и пиротехнические средства. Полиция в ответ применила водометы и слезоточивый газ. Позднее правоохранительные органы сообщили о задержании 16 участников беспорядков.



Протесты в Албании продолжаются более 170 дней. Демонстранты критикуют курс премьера и недовольны продвигаемым властями проектом строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье страны. С середины октября акции протеста периодически перерастали в столкновения полиции с активистами и попытки штурма правительственных зданий.



Специальная антикоррупционная прокуратура Албании ранее начала расследование в связи с изменениями в статусе заповедной зоны, которую инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю американского президента Джареду Кушнеру, хочет превратить в курорт. Проект включает в себя необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой территории.-0-