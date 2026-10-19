19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения между противниками албанского премьера Эди Рамы и сотрудниками правоохранительных органов продолжаются в Тиране седьмой день подряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АТА.
Протестующие кидают в полицейских бутылки с зажигательной смесью и поджигают баррикады из мусорных баков. Полиция применяет водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Ранее в понедельник демонстранты забросали камнями здание Апелляционного суда Албании и ворвались в него.
Беспорядки в Тиране начались 13 октября в ходе студенческой акции протеста у здания Минобразования Албании. Демонстранты требуют отставки премьер-министра страны. Председатель ведущей оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша заявил о поддержке протестов.
До начала столкновений в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье республики. Специальная антикоррупционная прокуратура Албании ранее начала расследование в связи с изменениями в статусе этой природоохранной зоны, которую инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая зятю американского президента Джареду Кушнеру, хочет превратить в курорт. Проект включает в себя необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой территории.-0-
В мире
19 октября 2026, 22:32
В Албании продолжаются столкновения протестующих с полицией
Фото en.ata.gov.al
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