В Албании полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В субботу в Тиране продолжились протесты на площади Скендербега.
"Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью в здание Министерства сельского хозяйства и мэрию Тираны, их входы загорелись, но пожарные их потушили. Полиция ответила применением водомета и слезоточивого газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беспорядки продолжались более трех часов, их участники носили маски и капюшоны, некоторые нападали на полицию с палками и прутьями.
Ситуация в Тиране обострилась 13 октября после студенческой акции протеста у здания Минобразования. Столкновения демонстрантов с полицией продолжаются более 10 дней подряд. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. До начала беспорядков в Тиране более 130 дней подряд проходили антиправительственные митинги из-за продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.-0-