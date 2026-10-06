6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В акватории Черного моря вблизи Сочи загорелся танкер, власти закрыли пляжи. Об этом заявил глава администрации федеральной территории "Сириус" Дмитрий Плишкин, сообщает ТАСС.
"В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. В целях обеспечения безопасности граждан пляжи "Сириуса" будут временно закрыты", - написал он в телеграм-канале. По его словам, ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха.
Ранее в местных СМИ появились видео с горящим в акватории судном.-0-
В мире
06 октября 2026, 21:06
В акватории Черного моря загорелся танкер
Скриншот видео из соцсетей
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью
С нами интереснее