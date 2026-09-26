26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афинах при взрыве в доме погибли шесть человек, сообщил телеканал ERT-news.



Взрыв в центральном районе Плака привел к пожару и обрушению трехэтажного жилого здания. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела шести человек, которые считались пропавшими без вести. Начато их опознание.



На третьем этаже здания проживала пожилая пара, а на втором этаже остановились четыре американских туриста. По данным пожарной службы, на первом этаже никто не проживал.



В результате взрыва ранения также получили три человека. Пожарные вывели из соседнего строения двух пострадавших женщин и доставили на машине скорой помощи в больницу. Еще один человек, который находился на улице, получил легкие ранения осколками. Взрывом были повреждены соседние здания и припаркованные автомобили.



Причина взрыва пока не выяснена. Согласно одному из сценариев, в здании мог взорваться природный газ. Министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис сообщил греческому телеканалу Skai, что "обрушение здания, вероятно, было вызвано утечкой из газопровода и, судя по всему, не стало следствием уголовного преступления".-0-