25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 15 тыс. человек вышли на массовый митинг в центре Афин, организованный на 24-часовой всеобщей забастовке в знак протеста против роста цен на энергоносители, сообщает ТАСС.



На акцию вышли представители профсоюзов государственного и частного секторов, преподаватели, медики и студенты. По словам корреспондента агентства с места событий, центральный митинг проводился у здания ректората Афинского университета. По оценке полиции, в акции приняли участие около 15 тыс. человек.



Некоторые участники пришли с транспарантами с лозунгами: "Греция должна прекратить участвовать в военной деятельности: никаких жертв ради войн и их прибылей!", "Дайте деньги на образование, а не НАТО для убийств!". Многие требовали бесплатного образования и здравоохранения, заключения коллективных трудовых соглашений, укрепления госсектора и повышения зарплат.



Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Греции Димитрис Куцумбас заявил, что политика правительства страны, направленная на обеспечение прибылей крупных бизнес-групп и участие страны в военных планах, привела к тому, что "греческий народ постоянно платит за все, при этом растет дороговизна, ограбление с помощью налогов, заработная плата скатилась до уровня 2009 года". Куцумбас назвал нынешнюю общенациональную забастовку "предвестником нового периода контрнаступления трудового народного движения в координации с движениями других стран Европы".



24-часовая забастовка проводится в Греции по решению Высшего совета профсоюза государственного сектора страны. Профсоюз требует существенного повышения заработных плат, восстановления отмененных по требованию международных кредиторов в годы финансового кризиса 13-й и 14-й зарплат, а также 13-й и 14-й пенсий. Профсоюзы также призывают власти принять немедленные меры по борьбе с дороговизной и ростом цен на энергоносители для защиты доходов трудящихся. В Афинском рабочем центре заявили, что забастовка парализовала работу многих предприятий. Так, в забастовке участвуют работники общественного транспорта Афин и Салоник, профсоюзы моряков, работники больниц, преподаватели университетов и средних школ, а также студенты.-0-