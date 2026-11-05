В аэропорту Перу пресекли крупную контрабанду - более 3 тыс. пауков-птицеедов

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Лимы (Перу) была пресечена крупная контрабанда. Более 3 тыс. пауков-птицеедов были обнаружены в багаже авиапассажиров, принадлежащих двоим гражданам Германии и гражданину Польши. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную службу лесного хозяйства и охраны дикой природы страны Перу.



По данным телеканала Local 12 (WKRC-TV), мужчины были задержаны во время регистрации на рейс. Пауки, находящиеся на разных стадиях развития, включая яйца, нимф и взрослых особей, были спрятаны в десятках носков и разложены по трем чемоданам.



Специалисты сообщили, что среди изъятых членистоногих были представители трех популярных родов пауков-птицеедов Brachypelma, Pamphobeteus и Avicularia. Их окраска и размер делают этих членистоногих привлекательными для коллекционеров.



Мужчины находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.-0-