В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты канадской и американской авиакомпаний столкнулись на летном поле в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации (FAA) США.



"Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс 7, выруливал перед вылетом, когда законцовка его левого крыла задела горизонтальный стабилизатор самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс 785 в международном аэропорту Лос-Анджелеса", - говорится в уведомлении ведомства.



Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (20.30 по Минскому времени - прим. БЕЛТА). FAA расследует причины произошедшего.-0-