Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:03 В Китае нашли окаменелость, которая позволяет изучить внутреннее строение древней рептилии Калейдоскоп
00:51 В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета В мире
00:36 Пережившая неудачную попытку казни женщина пришла в сознание В мире
00:07 СМИ: в Венесуэле НПЗ "Кардон" приостановил работу из-за возгорания В мире
06.10.26
06.10.26 23:38 Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной Спорт
06.10.26 23:27 В Мали правительственные войска вошли в город Кидаль В мире
06.10.26 22:58 Президент Зимбабве объявил в стране состояние стихийного бедствия В мире
06.10.26 22:29 Более 35 кг наркотиков изъято во время профмероприятий в Гродненской области Регионы
06.10.26 21:58 Почти 500 человек задержали за день на протестах старшеклассников во Франции В мире
06.10.26 21:55 Рыженков посетит с визитом Туркменистан Политика
06.10.26 21:50 В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников В мире
06.10.26 21:46 "Лида" набрала очки в шестом подряд матче хоккейной экстралиги Спорт
06.10.26 21:29 Хоккеисты "Динамо-Шинника" потерпели первое домашнее поражение в сезоне МХЛ Спорт
06.10.26 21:19 "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании Политика
06.10.26 21:06 В акватории Черного моря загорелся танкер В мире
06.10.26 20:58 Слезоточивый газ и изувеченные подростки. Во Франции не стихает волна протестов школьников В мире
06.10.26 20:40 Белорусская делегация принимает участие в Ассамблее МПС в Танзании Политика
06.10.26 20:14 В Кормянском районе на предприятии АПК работникам задерживали различные выплаты, вмешалась прокуратура Регионы
06.10.26 20:14 "Амур" под руководством Андриевского выиграл четвертый матч из последних пяти Спорт
06.10.26 19:52 Белорусские просторы глазами мастеров двух стран. Выставка о Браславском крае открылась в Минске Культура
06.10.26 19:49 Минюст пояснил, как используются средства сверх лимита на благотворительном счете Экономика
06.10.26 19:37 Футболисты Казахстана снова сыграли вничью с Фарерами в Лиге наций Спорт
06.10.26 19:29 Час пик и опасные переходы. ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД пользователями СПМ Регионы
06.10.26 19:20 Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы Спорт
06.10.26 19:14 Прямые телефонные линии проведут 10 октября облисполкомы и Мингорисполком Регионы
06.10.26 19:11 "Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью Экономика
06.10.26 18:57 Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси? Экономика
06.10.26 18:53 Малый Тростенец: общая память о трагедии стала темой международной дискуссии в Вене Общество
06.10.26 18:42 В Гомельской области начинается отопительный сезон Регионы
06.10.26 18:35 Баскетболисты "Автодора" добыли вторую победу в Единой лиге ВТБ Спорт
Все новости
Все новости

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
07 октября 2026, 00:51

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета

Фото Pixabay
Фото Pixabay
Фото Pixabay
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолеты канадской и американской авиакомпаний столкнулись на летном поле в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление гражданской авиации (FAA) США.

"Самолет авиакомпании Delta Air Lines, выполнявший рейс 7, выруливал перед вылетом, когда законцовка его левого крыла задела горизонтальный стабилизатор самолета авиакомпании Air Canada, выполнявшего рейс 785 в международном аэропорту Лос-Анджелеса", - говорится в уведомлении ведомства.

Инцидент произошел около 10.30 по местному времени (20.30 по Минскому времени - прим. БЕЛТА). FAA расследует причины произошедшего.-0-
Теги
авиарейсы США
Новости рубрики В мире
Фото Рixabay Пережившая неудачную попытку казни женщина пришла в сознание
Фото из архива СМИ: в Венесуэле НПЗ "Кардон" приостановил работу из-за возгорания
Фото malijet.com В Мали правительственные войска вошли в город Кидаль
Фото zbcnews.co.zw Президент Зимбабве объявил в стране состояние стихийного бедствия
Фото Reuters Почти 500 человек задержали за день на протестах старшеклассников во Франции
Фото РИА Новости В Риме учащиеся заняли здание лицея, следуя примеру французских школьников
  • Главная
  • В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета
    • Главное
    Лукашенко требует от ученых не "сказку", а нужный результат в обеспечении безопасности государства 
    Организацию электронного механизма закупок обсудили на совещании у премьер-министра 
    Рыженков назвал условие встречи Лукашенко и Трампа
    Карта учащегося Беларусбанка - незаменимый финансовый аксессуар в образе вашего ребенка
    Топ-новости
    ШОС и сфера безопасности. Вольфович посещает с рабочим визитом Пакистан
    Рыженков посетит с визитом Туркменистан
    Рыженков: Минск готов принять переговоры, если к этому готовы Россия и Украина
    Телеканал "Союзный" теперь представлен на портале VIDEOBEL.BY 
    "Беларусь последовательно продвигает миролюбивую и созидательную повестку". Алейник на Ассамблее МПС в Танзании
    Повышение гибкости энергосистемы, внедрение ИИ. Какие задачи стоят перед энергетикой Беларуси?
    Манибэк до 5%: Белагропромбанк обновил условия карточных пакетов
    Белорусы победили финнов в Лиге наций, у Шуманского - самый быстрый гол в истории сборной
    "Мы должны больше торговать друг с другом". Посол Узбекистана о перспективах сотрудничества с Беларусью
    Белорусские фристайлисты и горнолыжники получили нейтральные статусы
    Единые подходы в противодействии киберугрозам обсудят на Контртеррористическом форуме 
    Коммерческая недвижимость в "Минск-Мире": скидки до 15% и рассрочка от застройщика
    Не ври, не кради, не опаздывай - 101-летняя ветеран ВОВ Ядвига Еробкина о жизненных принципах
    Поликлиники и центры иммунопрофилактики. Где привиться против гриппа бесплатно
    Бабье лето продолжается? Где в Беларуси 7 октября столбики термометров поднимутся до +22 °С
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.