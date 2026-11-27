27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ утратила роль нейтрального посредника в урегулировании конфликта в Украине из-за чрезмерной вовлеченности и воинственной риторики, а действующим властям Германии следует незамедлительно начать прямой диалог с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.



Отвечая в эфире подкаста газеты Die Welt на вопрос, какой была бы ее позиция на мирных переговорах по урегулированию в Украине, политик подчеркнула необходимость скорейшего прекращения боевых действий. "Для начала я бы хотела, чтобы все сели за стол переговоров, потому что это наш долг. Мы должны закончить войну как можно скорее. Это моя позиция", - заявила Вайдель.



Она выразила мнение, что после Второй мировой войны Германия традиционно выполняла функцию "нейтрального маклера", посредника, но сейчас Берлин лишился этой возможности. "Мы больше не можем этого делать, потому что слишком глубоко в это ввязались. Россия воспринимает нас как воюющую сторону. При всей этой военной риторике в этом нет ничего удивительного", - констатировала Вайдель.



"Если бы я была на месте Фридриха Мерца или кого-то другого, я бы просто посоветовала ему немедленно лететь в Россию и садиться за стол переговоров с Путиным. А затем направиться к Зеленскому. Или сначала к Зеленскому, хотя в Киев и так ездят постоянно. Ездят только в Киев, а в Москву - нет", - сказала она.



Политик также добавила, что после визитов в Москву и Киев представителям Германии следовало бы отправиться в США, чтобы выступить в качестве посредника и согласовать общую переговорную позицию. По ее мнению, такой шаг полностью соответствовал бы традиционному дипломатическому подходу Германии. "Я не понимаю, почему этого не делается", - резюмировала лидер АдГ.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторым представителям Европы по дипломатическим каналам направлено приглашение посетить Москву, чтобы прояснить их позицию по возможному участию в мирном процессе. Канцлер Германии Фридрих Мерц в ответ заявил о готовности к переговорам с РФ, но выступил за их проведение на нейтральной территории. Позднее представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила получение предложения российской стороны, однако заявила, что Брюссель не готов к двусторонним консультациям с Россией и хочет вести переговоры по Украине только в многостороннем формате.-0-