В Абу-Даби пройдут переговоры по Украине. Чем они примечательны?

Европейцы за столом переговоров?





На то, что европейская сторона вовлекается в переговорный процесс, указывает ряд событий, которые происходили в течение прошлого и начале нынешнего месяца.





На следующий день, 21 октября, Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры с российским лидером. Что примечательно, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Норвегия и Финляндия стали новыми участниками переговорного процесса по Украине. "Вы видели, например, новых участников со стороны европейцев, - сказал Песков. - Посмотрим, насколько они смогут внести конструктивный вклад. И смогут ли".

Ожидается, что переговоры в столице ОАЭ продлятся два дня - 10 и 11 ноября. Напомним, что в Абу-Даби проходили первые два раунда трехсторонних переговоров - в январе и начале февраля 2026 года. Третий раунд состоялся в середине февраля в Швейцарии. После этого последовала длительная пауза.Украину на нынешних переговорах представят глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.Во главе российской делегации - помощник президента России Владимир Мединский, который ранее уже возглавлял группу российских переговорщиков по Украине. Кроме Мединского, в состав делегации входят еще 10 человек. Среди них заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (курирует вопросы двусторонних отношений с США, а также вопросы нераспространения и контроля над вооружениями), замглавы МИД Михаил Галузин (курирует вопросы отношений со странами СНГ), начальник Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков и представители двух управлений Генштаба российской армии - разведывательного и оперативного - Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.Об усилении состава российской делегации пишут в западной прессе. "Россия направляет в Абу-Даби на переговоры с Украиной при посредничестве США делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, что свидетельствует о готовности к более содержательным переговорам после нескольких месяцев дипломатического тупика. Состав участников встречи, которая должна начаться во вторник, позволяет предположить, что Москва, возможно, готова сосредоточиться как на политических, так и на военных вопросах", - пишет Bloomberg.США на встрече будут представлять спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые в последние недели провели ряд отдельных переговоров с Москвой, Киевом и европейскими союзниками.Так, 20 октября в Осло прошла встреча по Украине, в которой, кроме Уиткоффа и Зеленского, также принимали участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Гар Стёре.По итогам встречи президент Финляндии заявил, что в ходе консультаций были найдены некоторые "элементы мира". А премьер Норвегии сообщил, что на встрече среди прочего обсуждался вопрос обеспечения безопасности стран Европы после завершения украинского конфликта.А 27 октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина со Стуббом и Стёре. Разговор был инициирован финской и норвежской сторонами. Речь шла об урегулировании украинского кризиса, однако также затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и севера Европы.В Осло и Хельсинки подчеркнули, что Стёре и Стубб приняли участие в телефонном разговоре в качестве лидеров своих стран и не выступали от имени Европы в целом."Дискуссия была откровенной и содержательной. Мы - соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры", - заявил президент Финляндии.Контакты Осло и Хельсинки с Москвой получили разные оценки в Европе. Кто-то их приветствовал, кто-то заявлял о необходимости согласовывать подобные действия на уровне ЕС.Тем временем США продолжили переговоры с европейскими союзниками. На минувшей неделе американский переговорщик Кушнер сообщил о "плодотворных и содержательных" консультациях в Брюсселе."США провели плодотворные и содержательные консультации с Украиной, НАТО и нашими европейскими партнерами по двум ключевым и взаимосвязанным составляющим прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре безопасности Европы. Мы активно работаем со всеми сторонами, чтобы найти практические решения, которые позволят прекратить эту войну и создать условия для прочного мира", - написал Кушнер 5 ноября в соцсети X.Он также отметил, что трехсторонний формат консультаций по урегулированию украинского конфликта в будущем может быть расширен за счет европейских союзников США."Все стороны активно участвуют в подготовке к содержательным и плодотворным переговорам, - сообщил Кушнер, подразумевая встречу в Абу-Даби. - Мы будем тесно консультироваться с нашими европейскими партнерами в кулуарах и в случае достижения прогресса будем стремиться перейти к более широкому многостороннему формату с их непосредственным участием".А 8 ноября французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что европейцы, в том числе Франция, будут представлены на переговорах в Абу-Даби, "чтобы принять участие в дискуссиях".Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что группа представителей ЕС отправится в Абу-Даби для поддержки Украины.По данным европейских СМИ, в столицу ОАЭ в качестве "группы поддержки" Киева направлены представители Германии, Франции, Великобритании, Италии, а также Еврокомиссии, Европейского совета и НАТО. Они не будут за столом переговоров, но будут "находиться поблизости".По словам Умерова, украинская делегация проведет в Абу-Даби "отдельные координационные встречи" с представителями Европы. Также ожидается, что перед началом трехсторонних переговоров Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины, ЕС и НАТО.О присутствии европейцев высказались в Кремле. "Что касается присутствия европейцев - вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами. И уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби", - заявил Песков.По его словам, разговор с европейцами потребуется, когда речь пойдет о будущем системы безопасности в Европе. На данный момент Россия не получала какие-либо идеи по гарантиям безопасности от европейцев."Как мы с вами видим, они (европейцы. - Прим. БЕЛТА) даже пока не могут определиться с тем, кто от их лица может разговаривать, поэтому там с той стороны мы фиксируем затянувшуюся нерешительность и неготовность", - заметил Песков.Американская сторона настроена весьма оптимистично. Президент США Дональд Трамп анонсировал крупное соглашение по Украине. Но, очевидно, не в рамках сегодняшней встречи, а в целом переговорного процесса."Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину, - заявил Трамп на минувшей неделе. - И я мог бы даже сказать, что это может затронуть всю Европу"."Все будут воодушевлены", - добавил Трамп.Тем временем Кушнер сообщил, что США при проведении консультаций по урегулированию конфликта стремятся учесть интересы всех сторон в области безопасности."Наша цель состоит в том, чтобы учесть озабоченности в сфере безопасности всех сторон путем практичных, согласованных сторонами мер, которые уменьшат риск конфликта в будущем, - написал он в X. - Мы взаимодействуем с обеими сторонами с целью выработки серьезных предложений, которые могут помочь сделать консультации как можно более содержательными и плодотворными".Задача американских переговорщиков, по словам Кушнера, добиться "всеобъемлющего и прочного соглашения".Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь заявил, что достижение мира в Украине возможно только в результате договоренности Москвы и Киева. При этом он признал, что Запад сможет предоставить Украине только такие гарантии безопасности, с которыми будет согласна и Россия. "Именно потому эти переговоры критически важны", - подчеркнул госсекретарь.Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби будут посвящены гарантиям безопасности, детали обсудят за закрытыми дверями. Он также подчеркнул, что для России предпочтительно обеспечить свои интересы мирным путем, но для этого в Киеве должен найтись тот, кто проявит политическую волю и возьмет на себя политическую ответственность.Позицию РФ в отношении ситуации в Украине очертил глава российского МИД Сергей Лавров. "Наша позиция не изменилась, она никогда не менялась с момента начала специальной военной операции, ее задачи были объявлены. Мы не приемлем того, чтобы Украина представляла военную угрозу для законных интересов России в сфере безопасности и планов Запада превратить Украину в такую постоянную угрозу", - сказал Лавров.Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "партия войны" в европейских столицах пытается помешать урегулированию в Украине. "Опыт прошедших встреч в целом демонстрирует достаточно энергичное противодействие так называемой партии войны, которая прежде всего представлена в ведущих европейских столицах, здравым подходам, которые продвигаются администрацией Трампа. И это создает в Киеве ложные иллюзии и, по существу, ведет к затягиванию конфликта. Мы это видели в прошлом", - заявил дипломат.Он отметил, что в Москве не хотели бы повторения этой истории в Абу-Даби. "Мы этому будем противодействовать", - сказал Рябков.Вместе с тем в Кремле допускают, что представители Европы в дальнейшем могут присутствовать за столом переговоров. Однако Москва полагает, что первые раунды должны проходить именно в трехстороннем формате. "Мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров", - заявил Ушаков.Тем временем в Киеве не ожидают на предстоящих переговорах прорыва, однако считают "прогрессом" сам факт, что они состоятся. Об этом, в частности, заявил глава офиса Зеленского Буданов в беседе с CBS News. По его словам, стороны будут обсуждать сближение позиций и эта встреча не будет последней.Аналогичное заявление сделал и Арахамия. По его словам, от первых после длительного перерыва переговоров в Абу-Даби ожидания минимальны, но само возобновление трехсторонних встреч - это уже достижение. "А вот от второго раунда мы уже кое-чего ожидаем", - добавил председатель фракции "Слуга народа".В МИД Украины сообщили, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби стороны обсудят вопросы безопасности и потенциальную встречу Зеленского и Путина."Мы сосредоточимся на вопросах безопасности, мерах по укреплению доверия и возможной повестке дня потенциальной встречи Зеленского и Путина", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.В октябре американское издание The Washington Post сообщило, что США и Европа готовят предложение по урегулированию украинского конфликта. Издание ссылалось на источники, однако позже советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил, что подобный план действительно имеет место быть. Правда, по словам Литвина, инициатива полностью принадлежит американцам, европейские союзники не имеют к ней отношения.Из материала The Washington Post следовало, что повестка переговоров по Украине может быть расширена - вплоть до обсуждения вопросов послевоенного устройства в Европе."Посыл для Путина будет таким: не просто закончите войну с Украиной, а заключите с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, которое восстановит стабильность в регионе после витка эскалации", - писала The Washington Post.Акцент на обеспечении безопасности после окончания боевых действий делали и представители России. Анонсируя встречу в Абу-Даби, помощник российского лидера Ушаков отмечал, что для Москвы главная тема переговоров - выстраивание системы безопасности для России и Украины. О том, что встреча в Абу-Даби будет посвящена вопросам обеспечения безопасности РФ и Украины после полного окончания боевых действий, говорилось и в заявлении Кремля после разговора Путина с лидерами Норвегии и Финляндии.Вместе с тем, как заявил Песков, Россия вопросы безопасности с европейцами не обсуждала. "Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было", - отметил Песков.О контактах с европейцами по теме безопасности на минувшей неделе рассказал Кушнер. Он сообщил, что президент США "продвинулся в важных консультациях с рядом европейских лидеров относительно необходимости более широкой архитектуры безопасности, которая может помочь создать условия для долгосрочного мира"."По указанию президента США мы активно работаем над тем, чтобы найти путь к прочному миру. Мы сосредоточены не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, которая требуется для того, чтобы после прекращения боевых действий они снова не возобновились", - приводит слова Кушнера ТАСС.Он также отметил, что для долгосрочного мира в Европе требуются договоренности с участием России и союзников США по НАТО. "Более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности. Десятилетия недоверия, противоречащие друг другу опасения в сфере безопасности, а также разрушительные последствия этой войны делают данную задачу чрезвычайно трудной, однако она имеет решающее значение для установления прочного мира", - заявил американский переговорщик.Кушнер назвал пять целей возможного соглашения о безопасности в Европе: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, большую прозрачность в военной сфере, взаимные меры по снижению рисков эскалации, а также устойчивую основу для долгосрочной безопасности и стабильности в Европе.По словам Кушнера, любые договоренности должны в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность и право каждой страны на самостоятельное принятие решений. "Все страны сохранят право принимать решения о своей безопасности и своих союзах, и ни одна страна не будет иметь права вето в отношении суверенных решений другой страны, - отметил Кушнер. - НАТО останется центральным элементом коллективной обороны Европы, и эта инициатива будет опираться на существующие институты и обязательства".Заявление Кушнера вызвало неоднозначную реакцию в Европе. Европейские СМИ отмечали, что его идеи об архитектуре безопасности стали неожиданностью для европейцев. При этом высказывались опасения, что администрация Трампа якобы может заключить сделку с Россией в ущерб европейской безопасности.О том, что Брюссель не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. По ее словам, Европа намерена сохранить существующую систему, которая "опирается на ЕС и НАТО".В том же ключе высказалась и Урсула фон дер Ляйен. Она дала понять, что Евросоюз будет сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности, пока не подписано соглашение о прекращении огня в Украине. По ее словам, в этом обсуждении должны участвовать ведущие страны ЕС и НАТО, и Брюссель "будет настаивать на соответствующем формате".Против "сделки по безопасности", предложенной США, выступил и Зеленский. Он полагает, что идея Трампа несет больше рисков для Европы, а не для Украины."Мы не часть Европы, мы на пути, но мы не члены Евросоюза. И также мы не член НАТО. Поэтому я не говорю от имени НАТО и ЕС, но это опасно для всех нас. Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас. И, конечно, суверенитет и территориальная целостность - это ключевой вопрос для любого независимого государства", - приводит слова Зеленского "Страна".Тем временем британская газета Financial Times сообщает, что участие европейцев в отдельных сегментах переговоров в Абу-Даби имеет целью сорвать попытки России пересмотреть систему безопасности Европы на переговорах по Украине. По информации издания, Россия будет стремиться получить право голоса по таким вопросам, как размещение войск и систем вооружений в Восточной Европе. Подобное вмешательство "вызывает резкое неприятие в европейских столицах".Вита ХАНАТАЕВА,БЕЛТА.-0-