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В 50 городах Испании тысячи людей вышли на акции протеста из-за жилищного кризиса

Опубликовано:

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В мире
03 октября 2026, 21:53

В 50 городах Испании тысячи людей вышли на акции протеста из-за жилищного кризиса

Фото aa.com.tr
Фото aa.com.tr
Фото aa.com.tr
3  октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные акции протеста из-за жилищного кризиса прошли сегодня в 50 городах Испании. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Участники акций протеста требуют снижения арендной платы на 50%, заключения бессрочных договоров аренды и национализации недвижимости, находящейся в руках спекулятивных фондов.
После того как меры, принятые правительством в ответ на жилищный кризис в Испании были отклонены парламентом и признаны недействительными, тысячи испанцев в знак протеста вышли на улицы. По призыву Конфедерации профсоюзов арендаторов и при поддержке профсоюзов трудящихся и левых организаций в 50 городах Испании прошли демонстрации.

Самая массовая демонстрация состоялась в Мадриде. Тысячи людей, идущих по четырем улицам от центра города к площади Кибеле, собрались, чтобы потребовать решения кризиса.

Пресс-секретарь Профсоюза арендаторов Мадрида Валерия Раку раскритиковала отклонение постановлений о жилье: "Мы стали свидетелями того, как испанский парламент оказался захвачен спекулянтами на рынке аренды. Это парламент, полностью оторванный от реальности на улицах, от социального большинства, которое считает, что спекуляция жильем - это беда для нашего общества и что мы должны положить ей конец".

Согласно официальным данным, в акции протеста в Мадриде участвовали около 70 тыс. человек. Западные СМИ пишут, что неофициально речь идет о почти 500 тыс. человек.

В таких крупных городах, как Севилья, Барселона, Валенсия, Сантандер и Бильбао, также прошли массовые демонстрации. В Валенсии полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Ранее парламент Испании отклонил предложенный правительством пакет экстренных мер и указов по урегулированию жилищного кризиса. Премьер-министр Педро Санчес, от которого ожидается принятие решения о проведении досрочных выборов после отмены указов в парламенте, заявил, что "настало время подумать", и что он примет решение после политической оценки ситуации.

Как писали испанские СМИ, Санчес изучает возможность назначения досрочных всеобщих выборов на 29 ноября 2026 года.-0-
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