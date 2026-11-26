26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания 1Password начала расследование после несанкционированного доступа к корпоративному аккаунту GitHub одного из сотрудников. В результате инцидента злоумышленник получил часть данных клиентов компании, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.





Хакер воспользовался учетной записью сотрудника, чтобы внедрить вредоносный код в серверные службы и получить административные данные, связанные с клиентами 1Password.





По информации компании, злоумышленник загрузил данные части пользователей, в том числе их имена и адреса электронной почты. При этом доступа к содержимому клиентских хранилищ ему получить не удалось.





В 1Password сообщили, что скомпрометированную учетную запись GitHub заблокировали, а похищенный токен аннулировали. Кроме того, компания увеличила длину кодов, отправляемых в письмах для восстановления доступа к аккаунтам с 6 до 10 символов.-0-