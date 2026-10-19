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Уже не просто звоночки, а набат. Что принес Украине саммит в Брюсселе?

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
19 октября 2026, 14:39

Уже не просто звоночки, а набат. Что принес Украине саммит в Брюсселе?

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Минувшая неделя для Киева прошла под знаком резкого обострения отношений с Вашингтоном. На этом фоне Владимир Зеленский попытался заручиться поддержкой европейцев. Но, судя по всему, контакты с европейскими союзниками ощутимой пользы не принесли. Заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink европейские партнеры не могут. Как, впрочем, и восполнить дефицит ракет в украинской армии. На просьбу Зеленского о выделении дополнительных 70 млрд евро в Евросоюзе развели руками. "Решений не было, но произошел обмен мнениями", - подвел итоги саммита для Украины немецкий канцлер Фридрих Мерц.

"Острый конфликт Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вокруг его "дизельной сделки" с российским президентом Владимиром Путиным, ударов по нефтеперерабатывающим заводам, ограничений работы Starlink и отказа главы Белого дома вводить "адские санкции" против РФ вновь породил вопрос - насколько в принципе стабильна западная помощь Украине, которая является ключевым фактором военной устойчивости страны", - пишет украинское издание "Страна". 
Ответ на этот вопрос предполагалось услышать на саммите ЕС, который прошел 15-16 октября в Брюсселе. Правда, еще до начала встречи стало понятно, что приоритеты европейских лидеров сместились. Впервые за время конфликта вопросы по Украине были отложены на второй день встречи. В первый день обсуждались более важные темы - энергетический кризис в Европе и семилетний бюджетный план ЕС. 

Однако и второй день саммита не принес Киеву положительных решений.

В числе ключевых вопросов, поднятых Зеленским на саммите, - необходимость увеличить финансирование украинской армии. Под это дело он запросил у ЕС 70 млрд евро в дополнение к ранее обещанному пакету помощи в 90 млрд евро. "Нам нужно по меньшей мере дополнительно 70 млрд евро от вас - на оборону, на оружие, для нашей стойкости. Это реалистичная цифра. Я прошу вас найти эти деньги", - сказал Зеленский.
Отдельно Зеленский просит европейских союзников найти вооружения для ВСУ, прежде всего ракеты Patriot. "Сейчас есть большой дефицит. Большинство (ракет. - Прим. БЕЛТА) PAC-2, PAC-3 уже долгое время идет на Ближний Восток. Мы не являемся приоритетом номер один при выделении PAC-2, PAC-3", - посетовал Зеленский.
Еще один важный вопрос, который поднимал Зеленский, - проблемы со спутниковой связью Starlink для украинской армии. "Ограничения на работу Starlink для ВСУ до сих пор полностью не сняты. Скорость интернета от SpaceX постепенно возвращают, но пока не в полном объеме", - отмечал Зеленский.

Аргументируя необходимость дальнейшего оказания помощи Украине, Зеленский упомянул миграционный кризис. По его словам, в случае поражения Киева в Европу приедут еще 20 млн украинцев. Зеленский также указал, что именно Украина помогает гарантировать безопасность Европы. И эти гарантии безопасности должны быть "отражены" в бюджете ЕС. 

Чем ответили европейские партнеры?

Касательно обеспечения Украины спутниковой связью, реакция Евросоюза была ожидаема. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что европейскому сообществу нечем помочь Украине. "Starlink совершенно необходим Украине, но в краткосрочной перспективе мы не сможем его заменить", - заявила Каллас.
Нечем помочь Украине и в вопросе дополнительного финансирования. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь констатировала, что запросы Украины будут расти, однако пообещать чего-то конкретного не смогла. Как, впрочем, и глава Евросовета Антониу Кошта. Он признал, что участники саммита не нашли новых источников финансирования для Киева, но пообещал продолжить их поиск. 

Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна сегодня находится на пороге долгового кризиса, предложил Киеву сначала потратить средства, обещанные в рамках прошлого пакета помощи. Он напомнил, что страны ЕС ранее согласовали план поддержки Украины на 2026-2027 годы в размере 90 млрд евро и теперь стоит задача как можно скорее выдать эти средства. Речи о новой помощи, судя по словам Макрона, пока не идет. 

Президент Франции также пообещал Киеву ускорить поставки ракет, договоренность по которым была достигнута еще в июле. Но опять же конкретных сроков не называлось. 
Довольно категорично высказался премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что Братислава не будет участвовать в новом кредите ЕС для Украины. "Эта страна не погасит никакой кредит", - сказал Фицо.

Он также рассказал, о чем европейские лидеры говорили в Брюсселе. "Вчера у нас в Брюсселе состоялась очень специфическая дискуссия о войне в Украине. Я никогда не выношу сор с брюссельской кухни, но от вчерашнего дня у меня осталось сильное чувство горечи во рту. Я могу сказать, с чем я выступил. Я обращал внимание, что в состоявшихся дебатах по Украине никто не говорил о мире, что не существует ни одной выдвинутой Европой инициативы о мире, что мы не ищем пути, как усадить российского и украинского президентов за стол переговоров. Единственное, что мы делаем, - это оплачиваем весь счет за войну… Сегодня уже совершенно очевидно, что этот конфликт не имеет военного решения", - приводит слова Фицо ТАСС.

Тем временем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подсчитал, что общая сумма средств, выделенных европейскими союзниками Украине с начала конфликта, может достичь 520 млрд евро в 2027 году. "Это должны быть кредиты, которые затем должны быть погашены. Это не должны быть расходы, которые не вернут", - сказал Бабиш.
При этом он отметил, что Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины. "Я думаю, что нужно сделать все, чтобы эта война как можно скорее завершилась", - добавил премьер.
Призыв Зеленского выделить Украине дополнительно 70 млрд евро вызвал резкую критику в Италии. 

"Зеленский нашел баранов, которые дают ему все эти миллиарды. Теперь он просит 70 млрд евро после 90 млрд евро, которые Европа уже дала. Он перепутал нас с банкоматом Украины, - заявил лидер итальянской партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи. - Хватит денег Украине. Хватит денег, которые тонут в коррупции, когда в этих средствах нуждаются наши фермеры, рабочие, граждане".

Несколько иные заботы у латвийских политиков. Похоже, их волнуют не нужды фермеров и рабочих, а завтраки с круассанами. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс увязал необходимость финансовой поддержки Украины с сохранением комфорта в Европе. 

"Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину", - заявил премьер.

С призывом нарастить финансовую и материальную поддержку Киева выступил и Мерц. Однако в самой Германии идеи канцлера вызвали острую реакцию. 
"Мерц совсем сошел с ума: он заявляет, что будет добиваться в ЕС увеличения помощи Украине. В то время когда собственные граждане нищают и уже не знают, как платить за бензин, продукты и жилье, канцлер Германии борется за то, чтобы отдать больше денег чужой стране", - заявил депутат Бундестага Маркус Фронмайер.

Похоже, Мерц и Кулбергс в призывах расширить помощь Киеву оказались в меньшинстве. И по итогам саммита ЕС немецкий канцлер констатировал, что конкретных решений по Украине принято не было. 
Но стоит ли ждать решений по Украине, если сегодня страны ЕС не могут договориться в вопросах внутренней повестки? Бюджетный план на саммите ЕС так и не был согласован и, судя по всему, европейские лидеры абсолютно не понимают, что делать с энергетическим кризисом, разрушающим экономику их стран. 

Еще в сентябре британский журнал The Spectator прогнозировал, что Европа может столкнуться с "идеальным штормом": беспрецедентным повышением цен на топливо, ростом транспортных издержек, которые лягут на плечи населения европейских стран, и, как результат, всплеском недовольства граждан. И все это в преддверии избирательных кампаний в ряде стран Европы, где леволиберальные элиты сдают позиции ультраправым.

А сегодня о приближении "идеального политического шторма" в ЕС пишет европейское издание Politico. "Саммит, состоявшийся на прошлой неделе, дал Брюсселю представление о том, насколько сложно будет достичь соглашения по бюджету - или по чему-либо еще", - отмечает издание. По словам шести дипломатов и чиновников, с которыми беседовало издание Politico, во время встречи в Брюсселе явно ощущался пессимизм и понимание, что в ближайшие месяцы ЕС столкнется еще с большими трудностями. 
Положение дел в Евросоюзе осознают и в Украине. "Европейский союз, на который сейчас легла львиная доля расходов по поддержке Украины, сейчас сам входит в состояние глубокого экономического, политического и социального кризиса. Пока кризисные явления сдерживаются за счет ранее накопленного "жирка" и наращивания долгов, однако все чаще звучат уже не просто звоночки грядущих проблем, а набат. Причем значительная часть этих проблем связана с войной в Украине - ЕС вынужден тратить огромные деньги как на поддержку Киева (и финансами, и оружием), так и на собственное перевооружение в виду нарастающего напряжения в отношениях с РФ. Плюс к тому экономический ущерб наносит потеря российского рынка сбыта и рост цен на энергоносители, усугубляемый отказом от закупок российских нефти и газа", - пишет украинское издание "Страна". 

Ранее Киев и его западные союзники не раз заявляли, что их цель - укрепить позиции Украины перед переговорами с Россией. Но представится ли такая возможность, учитывая, что позиции европейских партнеров становятся все слабее, а США, если и готовы участвовать в этой прокси-войне, то весьма ограничено?

Ситуация такова, что сегодня позиции Украины кажутся слабее, чем неделю назад. И нет никаких оснований полагать, что через неделю положение Киева будет лучше. 

"Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - заявил на днях глава государства Александр Лукашенко.
К мнению белорусского лидера стоило бы прислушаться. И воспользоваться пока еще открытыми возможностями - завтра их может уже не быть.

Вита ХАНАТАЕВА, Фото АР, Global Look Press
БЕЛТА.-0-
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