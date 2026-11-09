Устроивший стрельбу в центре Кракова мужчина умер в больнице

Эту информацию также подтвердила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецка.
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24-летний гражданин Польши 7 ноября в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь в центре Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. В результате погибли шесть человек, еще 15 были ранены. При этом 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.
Преступник получил огнестрельные ранения при задержании. Был госпитализирован. Позже полиция в его квартире обнаружила семь единиц огнестрельного оружия и тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Терроризм" УК.-0-