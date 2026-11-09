Устроивший стрельбу в центре Кракова имел при себе 4 единицы оружия и около 500 патронов 

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7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 были ранены, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.
Подозреваемый был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В квартире семьи стрелка полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Также были найдены еще семь единиц оружия.
У нападавшего с марта было разрешение на ношение оружия.
Произошедшее расследуется как теракт, в Польше объявлен общенациональный траур.-0-