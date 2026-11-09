Устроивший стрельбу в центре Кракова имел при себе 4 единицы оружия и около 500 патронов 

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устроивший стрельбу в центре Кракова имел при себе две винтовки и два пистолета, а также около 500 патронов, сообщает радио RMF24 со ссылкой на Национальную прокуратуру Польши.По данным прокуратуры, в центре города было произведено по меньшей мере несколько десятков выстрелов.7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 были ранены, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании.Подозреваемый был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В квартире семьи стрелка полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Также были найдены еще семь единиц оружия.У нападавшего с марта было разрешение на ношение оружия.Произошедшее расследуется как теракт, в Польше объявлен общенациональный траур.-0-