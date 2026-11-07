Ушла из жизни народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает РИА Новости.





О кончине сообщила дочь артистки Мария Шукшина. Лидии Федосеевой-Шукшиной было 88 лет. Прощание с ней состоится во вторник. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище в Москве.





Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина "Печки-лавочки" и "Калина красная". Режиссер был ее супругом, они поженились в 1964 году. У них в браке родились две дочери - Мария и Ольга.





В фильмографии Лидии Федосеевой-Шукшиной более ста лент. В их числе "Два капитана", "Спасите наши души", "Личная жизнь королевы", "Графиня Шереметева".-0-