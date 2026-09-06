6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение на встрече президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не ограничились Украиной, речь шла и о возможных крупных российско-американских проектах. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
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06 сентября 2026, 00:52
Ушаков: переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером не ограничились Украиной
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