Ушаков назвал формат первых раундов переговоров по Украине

По мнению помощника президента, за столом переговоров могут быть и представители Европы, однако начало должно быть именно в трехстороннем формате. "Мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров", - отметил Юрий Ушаков.





Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от разговоров с Владимиром Зеленским.





Отвечая на вопрос, поднимет ли трубку Путин, если ему позвонит Зеленский, помощник президента сказал: "Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров".-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые раунды переговоров по урегулированию украинского конфликта должны пройти в трехстороннем формате США - Россия - Украина. Об этом заявил журналисту "Вестей" Павлу Зарубину помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.