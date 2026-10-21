21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в первой половине дня 21 октября примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщает ТАСС.
По его словам, встреча пройдет в Константиновском дворце и является плановым мероприятием, которое было согласовано еще несколько дней назад. Главной темой беседы станет украинский конфликт.
На встрече также будет присутствовать спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург. До этого, 20 октября, Уиткофф принял участие в переговорах по украинскому урегулированию в Осло. На встрече также присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять президента США Джаред Кушнер.-0-
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21 октября 2026, 10:03
Ушаков: конфликт в Украине станет главной темой беседы Путина с Уиткоффом
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