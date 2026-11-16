Ушаков: дискуссия лидеров РФ, США и КНР окажет влияние на международную ситуацию 

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп готовы провести дискуссию, которая окажет большое влияние на всю международную ситуацию. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.



"Все три страны - РФ, США и КНР - готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от весьма позитивных и конструктивных моментов сотрудничества в годы Второй мировой войны и при создании ООН, провести полезную и содержательную дискуссию, которая, как мы считаем, должна оказать большое влияние на развитие всей международной ситуации", - отметил Ушаков.



По словам помощника президента РФ, сейчас ведется активная работа по содержательному наполнению встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Он также подчеркнул, что встреча глав государств в трехстороннем формате пройдет впервые. Местом переговоров называется государственная резиденция председателя КНР.



Отдельно 18 ноября президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры за рабочим завтраком, по словам Ушакова, будет обсуждаться внешнеполитическая проблематика.



33-я встреча лидеров экономик АТЭС состоится 18-19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэнь. Китай принимает форум в третий раз после саммитов 2001 и 2014 годов.



Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа запланирована на 19 ноября. Из распространенного Белым домом 15 ноября графика американского президента следует, что трехсторонний саммит состоится в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало переговоров намечено на 9.30 по минскому времени.-0-