19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб от беспорядков, произошедших во Франции 17 и 18 октября на фоне демонстраций против роста стоимости жизни, может составить 207 млн евро. Такую оценку привела ассоциация страховых компаний France Assureurs, сообщает TF1 Info.



По данным организации, за два дня по всей стране было зарегистрировано 5,28 тыс. страховых случаев, связанных с актами насилия. По масштабам ущерба ситуация сопоставима с беспорядками 2005 года и движением "желтых жилетов" в 2018-2019 годах, которое продолжалось несколько недель и месяцев.



Наибольшая часть потерь приходится на имущество предприятий. Его повреждение может обойтись в 198 млн евро - речь идет примерно о 4,05 тыс. страховых случаев. Ущерб личному имуществу оценивается в 3,5 млн евро (370 случаев), автомобилям - в 6 млн евро (860 случаев).-0-