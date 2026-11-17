17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические потери от жары, наводнений, штормов и других экстремальных погодных явлений за период с 1996 по 2025 год составили почти $4,7 трлн, число погибших превысило 916 тыс. человек. Такие данные приводятся в Индексе климатических рисков 2027 года, подготовленном немецкой экологической организацией Germanwatch к Конференции ООН по изменению климата (COP31).



Согласно докладу, за 30 лет в мире зарегистрировали почти 10 тыс. экстремальных погодных явлений, которые затронули 5,5 млрд человек. Наиболее пострадавшими странами за этот период стали Доминика, Мьянма и Гондурас.



В 2025 году в мире зафиксировали 367 экстремальных погодных явлений. Они привели к гибели почти 35 тыс. человек, затронули более 100 млн человек, а прямой экономический ущерб превысил $158 млрд. В тройку наиболее пострадавших стран вошли Ямайка, Шри-Ланка и Испания.



При этом авторы доклада отмечают, что реальные масштабы ущерба и число жертв в странах Глобального Юга могут быть выше, поскольку в промышленно развитых государствах последствия климатических катастроф фиксируются и документируются значительно подробнее. При подготовке индекса эксперты использовали международную базу данных о стихийных бедствиях и социально-экономическую статистику Международного валютного фонда. Показатели за 2026 год в исследование не вошли.-0-