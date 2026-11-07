Уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился ниже 60%

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецких подземных хранилищах уровень запасов газа опустился ниже 60%, сообщает РИА Новости.





Исходя из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы следует, что по состоянию на конец газовых суток 5 ноября (завершились утром 6 ноября) уровень заполненности ПХГ Германии достиг отметки в 59,97%.





Ниже 60% опустился уровень запасов газа еще в двух странах ЕС. В Литве этот показатель составляет 51,09%, а в Словакии - 52,48%.





Ранее "Газпром" сообщал, что уровень заполненности ПХГ Европы на начало сезона отбора (28 октября) стал исторически минимальным. Он составил 74,9%. Германия впервые начала сезон отбора с запасом газа 61,6%, что стало новым историческим антирекордом.





Также российская энергетическая компания не раз обращала внимание, что высокие темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы ускоряют истощение запасов газохранилищ. А это создает риски для надежного газоснабжения потребителей зимой.-0-