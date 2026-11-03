Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг опасного уровня

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс качества воздуха(AQI) в индийской столице достиг опасного уровня. Об этом сообщает The Times of India.
К утру 3 ноября в ряде районов Дели AQI превысил 400, что является критической отметкой.
Комиссия по контролю за качеством воздуха ввела второй этап программы реагирования на всей территории Национального столичного региона. В рамках этого плана, в частности, введены ограничения на въезд транспортных средств.
Технические меры по очистке города включают усиление механизированной уборки дорог, а также ежедневное распыление подавителей пыли на наиболее загруженных перекрестках и магистралях. Будут также усилены проверки и меры по устранению загрязнения на строительных и демонтажных площадках по всему столичному региону.
Ежегодно осенью в индийской столице отмечается резкое ухудшение качества воздуха из-за понижения температуры, дыма, пыли, низкой скорости ветра, автомобильных выхлопов и сжигания стерни - остатков стеблей злаков после уборки урожая.-0-