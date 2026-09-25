Уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне продолжительной засухи уровень воды на ключевом участке Рейна в городе Кауб упал до исторического минимума. Об этом сообщает газета Die Zeit со ссылкой на Федеральное управление водных путей и судоходства (WSV).



24 сентября уровень воды на водомерной станции города Кауб недалеко от Кобленца, критически важного места для судоходства, упал до 2 см. К утру 25 сентября уровень воды поднялся до 5 см. По словам представителя WSV, данные пока требуют верификации, однако, по предварительной оценке, речь идет о новом антирекорде.



В августе WSV фиксировало на этом же участке Рейна уровень воды в 8 см.



Ранее представитель по вопросам транспортной политики торгово-промышленной палаты Рейнланд-Пфальца Николь Рабольд отмечала, что "ситуация критическая". По ее данным, если уровень воды у города Кауб опустится ниже 40 см, экономически целесообразное внутреннее судоходство станет невозможным.



Рейн - одна из важнейших водных артерий Европы для транспортировки сырья и нефтепродуктов, включая бензин. Низкий уровень воды вынуждает операторов внутренних водных путей загружать свои суда лишь частично, что приводит к росту стоимости фрахта.-0-