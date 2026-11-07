Уровень недовольства немцев Мерцем и правительством достиг рекордного уровня - опрос 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень недовольства жителей Германии работой федерального правительства и канцлера Фридриха Мерца достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA, сообщает ТАСС.



Согласно опросу, деятельностью Мерца недовольны 82% респондентов, что на 2 процентных пункта выше показателей начала октября. Положительно работу Мерца оценивают лишь 13% опрошенных.



Аналогичная критическая ситуация фиксируется и в отношении правящей коалиции в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Работой правительства недовольны рекордные 82% участников опроса, что на 3 процентных пункта выше, чем в октябре. Одобряют ее только 13%.



По словам социологов, отношение жителей Германии к власти ухудшилось еще больше в связи с падением уровня жизни населения: 60% немцев заявили, что их личное экономическое положение ухудшилось за время нахождения действующего кабинета министров у власти. Только 6% заметили улучшения, для 29% ситуация не изменилась.



Опрос проводился с 5 по 6 ноября, в нем приняли участие 1004 человека.



Авторитет Мерца как лидера ХДС и канцлера ФРГ был серьезно подорван летом после неудачных кадровых перестановок в Кабмине и пробуксовки реформ. В сентябре давление на него возросло после сокрушительного поражения консерваторов на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. Также ХДС впервые не вошел в ландтаг (земельный парламент) Мекленбурга - Передней Померании и проиграл первое место Левой партии на выборах в Палату депутатов Берлина.-0-