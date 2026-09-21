Уровень инфляции в ФРГ останется высоким, улучшения ситуации не предвидится - Бундесбанк

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень инфляции Германии в ближайшее время останется высоким, быстрого улучшения ситуации не предвидится. Об этом говорится в новом ежемесячном отчете Бундесбанка.



"Уровень инфляции, вероятно, останется высоким в ближайшее время. Нынешний резкий рост цен на энергоносители может продолжаться еще некоторое время. В результате повышения цен на энергоносители могут вырасти и другие цены, поскольку транспортировка и производство стали дороже", - указывается в отчете.



После истечения срока действия топливной скидки в конце июня общий уровень инфляции в ФРГ снова значительно вырос: в августе потребительские цены были на 2,9% выше, чем в том же месяце предыдущего года.



Из-за высоких цен на энергоносители, низкого уровня потребительских расходов и некоторых других факторов немецкая экономика теряет темпы роста. Экономисты Бундесбанка подтвердили свои предыдущие заявления относительно текущего третьего квартала. Ожидается, что засуха и низкий уровень воды летом приведут лишь к незначительному увеличению валового внутреннего продукта с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим кварталом. В первых двух кварталах 2026 года рост составил 0,4% и 0,3% соответственно.



По данным Бундесбанка, ожидается также снижение вклада экспорта в экономический рост. Кроме того, прогнозируется, что частное потребление по-прежнему останется сдержанным, поскольку высокие цены на энергоносители, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке, снижают покупательную способность в Германии.-0-