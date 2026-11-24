24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бессрочная забастовка педагогов в Литве продолжается вторую неделю, к акции присоединились еще 14 учебных заведений. Об этом сообщают литовские СМИ.



В протесте участвуют около 3 тыс. учителей примерно из 200 школ страны. Во вторник представители литовского профсоюза работников образования и науки (LSDPS) проведут решающую встречу с премьер-министром Литвы: если не будет найден компромисс по повышению коэффициента должностных окладов учителей на 10%, то 1 декабря педагоги выйдут на масштабный митинг к зданию Сейма в Вильнюсе. Сейчас ведутся переговоры о поддержке акции с профсоюзами других отраслей.



В Союзе учащихся Литвы (LMS) отмечают, что школьники поддерживают требования учителей, однако обеспокоены накоплением зачетов и подготовкой к выпускным экзаменам.



Вице-министр образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс допустил, что пропущенную первую неделю занятий могут перенести на зимние каникулы. Если число бастующих вырастет, учебный процесс в некоторых школах могут временно приостановить, после чего для каждой школы составят индивидуальный план восполнения пробелов.



Бессрочная забастовка литовских педагогов началась 16 ноября. Профсоюз работников образования и науки добивается повышения зарплат и пересмотра финансирования отрасли в бюджете следующего года, считая нынешние предложения правительства недостаточными.-0-